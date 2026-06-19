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      Alvo da PF, senador Ciro Nogueira aparece em Ibiza com taças de vinho branco

      Parlamentar aparece em restaurante na Espanha após relatório da Polícia Federal citar viagens, cartão de crédito e despesas ligadas a Daniel Vorcaro

      Senador Ciro Nogueira (PP-PI) (Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)
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      247 - O senador Ciro Nogueira (PP-PI) apareceu em Ibiza, na Espanha, em meio à repercussão de novas revelações sobre sua relação com Daniel Vorcaro, após relatório da Polícia Federal (PF) citar gastos ligados ao empresário em viagens internacionais. O político do Centrão apareceu no restaurante Juan y Andrea, em Ibiza, usando bermuda, camiseta e boné, enquanto bebia taças de vinho branco. A informação foi publicada nesta sexta-feira (19) pela coluna de Lauro Jardim.

      A aparição ocorreu após o ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça retirar o sigilo do relatório da PF sobre a Operação Compliance Zero. O documento trouxe novas informações sobre benefícios e despesas atribuídas a Daniel Vorcaro.O material menciona gastos de US$ 2,1 milhões em uma única viagem a Courchevel, em janeiro de 2025. Desse total, US$ 1,2 milhão correspondeu ao aluguel de um chalé de luxo onde o senador ficou hospedado.

      O relatório também apontou despesas com hotéis e pagamentos em Lisboa, Paris e Nova York, sempre dentro do conjunto de informações associado à relação entre o senador e Daniel Vorcaro. A divulgação ampliou a pressão sobre Ciro Nogueira e recolocou o tema no centro do debate político.

      Documentos da PF obtidos no âmbito da Operação Compliance Zero também indicaram que os deputados federais Julio Arcoverde (PP-PI) e Átila Lira (PP-PI) pagaram faturas de cartão de crédito de Ciro Nogueira. Para os investigadores, os pagamentos feitos por terceiros podem revelar uma tentativa de dificultar a identificação da origem dos recursos usados nas despesas pessoais do senador.

      De acordo com os registros analisados pela PF, Julio Arcoverde pagou uma fatura de R$ 13.693 de um cartão do Banco BRB vinculado a Ciro Nogueira em 19 de junho de 2024. O pagamento ocorreu no mesmo mês em que o senador participou de uma viagem a Lisboa custeada por Vorcaro, segundo a investigação.

      Os documentos também registram que Átila Lira quitou um boleto de R$ 3.457 referente ao mesmo cartão de crédito do BRB, também em junho de 2024. A PF vê esses pagamentos dentro de um conjunto de elementos que pode indicar mecanismos destinados a ocultar quem arcava, de fato, com gastos pessoais do senador.

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