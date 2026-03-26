Ano cultural Brasil-China 2026 reforça intercâmbio e cooperação bilateral

247 - Os governos brasileiro e chinês anunciaram que 2026 será comemorado como o Ano Cultural Brasil-China, uma iniciativa voltada ao fortalecimento das relações bilaterais por meio da cultura, do turismo e de intercâmbios entre as duas nações. A decisão integra um conjunto mais amplo de ações estratégicas para aprofundar a cooperação entre os países.

De acordo com comunicado conjunto divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em parceria com ministérios da Cultura e do Turismo de ambos os países, a iniciativa foi acordada no âmbito da Declaração Conjunta sobre a formação de uma comunidade de futuro compartilhado Brasil-China, voltada à construção de um mundo mais justo e sustentável.

A proposta surge na esteira das comemorações pelos 50 anos de relações diplomáticas entre Brasil e China, celebrados em 2024, e busca ampliar os laços culturais já consolidados ao longo das últimas décadas. A expectativa é que o Ano Cultural Brasil-China 2026 funcione como um marco para intensificar o diálogo entre as sociedades, destacando a diversidade e a criatividade presentes nas duas culturas.

A programação prevista inclui uma ampla gama de atividades organizadas de forma conjunta pelos dois países. Entre as áreas contempladas estão as artes cênicas, artes visuais, música, audiovisual e patrimônio cultural imaterial, além de iniciativas voltadas à juventude, formação profissional, inovação e turismo.

A iniciativa também pretende ampliar o conhecimento mútuo entre brasileiros e chineses, incentivando a circulação de artistas, produções culturais e projetos colaborativos. Segundo informações oficiais, o objetivo é promover uma aproximação mais profunda entre os povos, reforçando não apenas os vínculos culturais, mas também as conexões sociais e econômicas.

Além do aspecto cultural, o projeto dialoga com estratégias mais amplas de cooperação internacional, incluindo o estímulo ao turismo e à economia criativa. Experiências semelhantes indicam que esse tipo de ação conjunta pode contribuir para o aumento do fluxo turístico e para a valorização das identidades culturais nacionais .

O Ano Cultural Brasil-China 2026 deverá consolidar uma agenda diversificada de eventos e projetos, reafirmando o papel da cultura como instrumento central na construção de parcerias internacionais duradouras e no fortalecimento das relações diplomáticas entre os dois países.