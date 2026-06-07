Bancários se mobilizam em defesa de projeto para socorrer o BRB

247 - O Sindicato dos Bancários de Brasília convocou todos os funcionários e funcionárias do BRB para uma mobilização na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), na próxima terça-feira (9), a partir das 11h, em defesa do projeto de lei que altera a lei de capitalização do BRB.

O projeto autoriza o Governo do Distrito Federal a realizar operação de crédito de até R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A proposta ainda precisa tramitar pelas comissões temáticas da Casa antes de ser votada em plenário.

A categoria sustenta que a medida fortalece o caixa do banco em uma fase estratégica para sua recuperação e consolidação. O projeto foi enviado à CLDF pelo Executivo estadual após a homologação do acordo firmado entre União e GDF no Supremo Tribunal Federal (STF).

"O momento é decisivo para o BRB", diz o sindicato em nota. "A direção do sindicato acompanha permanentemente a tramitação da matéria na CLDF", acrescenta o comunicado.

Para o diretor do sindicato Ivan Amarante, a participação dos trabalhadores no ato é fundamental. "Estamos entrando em um momento crucial para o nosso banco. É hora de demonstrarmos nossa união e nosso compromisso com o BRB", disse.

Por outro lado, deputados da oposição alertam para possíveis impactos do acordo de socorro do BRB, como restrições fiscais de longo prazo ao DF, incluindo congelamento de contratações e reajustes por até 15 anos. Também surgem questionamentos sobre o valor das supostas fraudes, que poderiam ultrapassar em mais de duas vezes o montante previsto no acordo.