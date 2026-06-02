Durigan diz que Ibaneis "possivelmente será preso" no caso BRB-Master

247 - O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse, em entrevista à revista Veja, divulgada nesta terça-feira (2), que o ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha "possivelmente será preso" em conexão com o caso Master-BRB.

"A origem do problema do BRB é grave, é uma origem criminal. O ex-presidente do banco (Paulo Henrique Costa) está preso, o ex-governador está investigado, possivelmente será preso também, em razão do que a gente tem visto aparecer sobre isso. Enfim, um caso muito graves", disse Durigan.

Ele também afirmou que considerou "inadmissível" a proposta de fazer a União pagar a conta das fraudes envolvendo o BRB e o Master, defendendo o acordo com o GDF e o Supremo para utilizar fundos do FGC na capitalização do banco estatal.

O advogado defesa de Ibaneis, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, classificou a fala de Durigan como “muita irresponsabilidade de ministro de Estado”. Kakay levantou a suspeita de que o ministro tenha “informações privilegiadas, o que seria grave”.