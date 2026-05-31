Acordo para salvar o BRB exige cortes de 10% nas despesas do DF

247 - O secretário de Economia do Distrito Federal, Valdivino de Oliveira, estimou, em entrevista à Folha de São Paulo, que será necessário reduzir ao menos R$ 4 bilhões em gastos para tirar o caixa do Distrito Federal do vermelho. Com isso, o corte deve ser de 10% nas despesas até o fim do ano.

O corte é resultado do acordo, anunciado na última semana, entre o governo do DF e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para salvar o BRB. O acordo, já homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), também prevê a capitalização do BRB pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). O teto da operação está previsto em R$ 6,4 bilhões.

Na entrevista, divulgada na sexta-feira (29), o secretário afirmou que será necessário cortar pelo menos R$ 4 bilhões em despesas para reverter o déficit nas contas do DF.

Segundo ele, a estratégia passa pela renegociação de contratos e pela adoção de outras medidas de ajuste fiscal. A expectativa é equilibrar as contas públicas a partir do segundo semestre e encerrar o ano com um superávit de R$ 2 bilhões em dezembro.

Ele descartou estar preocupado com os efeitos eleitorais dos cortes e comemorou o acordo. "Essa solução agora é definitiva, o BRB fechando essa operação, a gente assinando o contrato e o dinheiro sendo creditado, o BRB estará de novo de pé, firme, saudável e recuperado", disse o secretário.

"Eleitoralmente é mais forte fazer despesa e não pagar ou cortar despesa e pagar as [despesas] que realizar? A gente não pode ter medo de ambiente eleitoral. Eu sou economista, tenho de estar preocupado com ambiente econômico. A questão política não é comigo. A minha gestão aqui é pautada no equilíbrio econômico", disse Valdivino de Oliveira.