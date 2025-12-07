“Banqueiro tem dinheiro mas não tem voto”, diz Orlando Silva

247 - O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) ironizou, em postagem nas redes sociais, a fragilidade no campo da extrema direita após a escolha, feita pelo ex-presidente preso Jair Bolsonaro, de seu filho e senador, Flávio Bolsonaro, para candidato a presidente em 2026.

O parlamentar comentou o compartamento dos setores da mídia favoráveis à candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e disse que o candidato, apoiado pela elite financeira, não conseguiria angaria votos.

"As manchetes estão ensinando matemática básica, como se isso resolvesse a política. Acontece que banqueiro tem dinheiro, mas não tem voto. Voto também é poder", escreveu Orlando Silva na rede X, em postagem no sábado (6).

Por @orlandosilva, no X: Está divertido ver o desespero da mídia com a indicação de Flávio em detrimento de Tarcisio no campo bolsonarista.

As manchetes estão ensinando matemática básica, como se isso resolvesse a política.

Acontece que banqueiro tem dinheiro, mas não tem voto. Voto também é poder.

Bolsonaro tem voto e tem duas alternativas: 1) Pode sentar em cima dos votos, mesmo se for para perder a eleição, mantendo-se com o capital político. 2) Alterar a rota quando e se for mais conveniente para si.

Sem agonia, aguardem mais 72 horas ou mais, talvez até as convenções eleitorais. Política é assim - e está tudo bem.