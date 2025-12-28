BC cogita entrar com mandado de segurança no STF para evitar acareação no caso Master

247 - O Banco Central avalia recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de um mandado de segurança para evitar que integrantes de sua direção sejam obrigados a participar de uma acareação na Corte, segundo informou a Folha de São Paulo neste domingo (28). A medida foi determinada pelo ministro Dias Toffoli e tem como objetivo esclarecer pontos relacionados à operação com o BRB (Banco de Brasília), no contexto das investigações sobre uma suposta fraude envolvendo o banco Master.

Toffoli decidiu no sábado manter a participação do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, na acareação. A audiência está prevista para a próxima terça-feira (30), no Supremo, quando também serão interrogados banqueiro Daniel Vorcaro, um dos sócios do banco, e o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa.

No início deste mês, Toffoli decidiu que a investigação sobre o Banco Master deverá ter andamento no STF, e não mais na Justiça Federal em Brasília. A medida foi tomada diante da citação de um deputado federal nas investigações. Parlamentares têm foro privilegiado na Corte.