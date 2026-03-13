Bolsonaro deve ficar ao menos 7 dias internado, diz médico

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deverá permanecer internado por pelo menos sete dias após ser diagnosticado com broncopneumonia bilateral. A estimativa foi apresentada nesta sexta-feira (13) pelo cardiologista Brasil Caiado, responsável por acompanhar o caso.

Segundo o Metrópoles, Bolsonaro foi encaminhado para a unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, após passar mal enquanto estava na Papudinha, onde se encontra preso.

Diagnóstico confirmou pneumonia bilateral

Assim que chegou ao hospital, o ex-presidente foi submetido a uma tomografia. O exame confirmou um quadro de broncopneumonia bilateral, com maior comprometimento no pulmão esquerdo.

A doença provoca inflamação e infecção nos pulmões e, em casos considerados graves, costuma exigir tratamento hospitalar com antibióticos administrados por via intravenosa.

Médico explica tempo mínimo de internação

De acordo com o cardiologista Brasil Caiado, o período mínimo de internação segue o padrão clínico normalmente observado em casos de pneumonia bilateral mais grave.

“Em geral, antibiótico em terapia venosa em quadro de pneumonia grave bilateral, você pode estimar por mais de sete dias, oito, 10, 12… mas é impossível falar, você não sabe se haverá qualquer tipo de complicação”, afirmou o médico.

Quadro é considerado mais grave que os anteriores

Segundo Caiado, Bolsonaro começou a apresentar sintomas durante a madrugada e o quadro atual é mais intenso do que episódios anteriores enfrentados pelo ex-presidente. “Este quadro, esta pneumonia, é maior, mais acentuada em relação às outras todas que ele já teve. Isso requer um cuidado especial agora”, explicou.

O médico ressaltou ainda que o tempo de permanência no hospital dependerá da resposta do organismo de Bolsonaro ao tratamento com antibióticos e da evolução clínica ao longo dos próximos dias.