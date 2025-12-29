Bolsonaro ficará internado até 1º de janeiro se não houver novas intercorrências, diz médico

BRASÍLIA, 29 Dez. (Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro vai ficar internado até 1º de janeiro se não houver novas intercorrências de saúde, informou nesta segunda-feira um dos médicos da equipe que cuida do ex-chefe do Executivo, após ele passar por um segundo procedimento para tratar soluços persistentes.

O médico Cláudio Birolini disse também que Bolsonaro tem uma apneia de sono severa, com padrão obstrutivo, e que terá de usar um equipamento para atenuar este padrão. Outro médico da equipe, Brasil Caiado, disse que o quadro do ex-presidente é estável, mas ressaltou que a equipe está pronta para intervir em caso de qualquer intercorrência.

Bolsonaro, de 70 anos, foi submetido a uma cirurgia na última quinta-feira para tratamento de hérnia inguinal bilateral. Ele recebeu autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para deixar a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre pena de prisão por tentativa de golpe, para ser internado em um hospital de Brasília.

Depois da cirurgia inicial, ele precisou passar por outros procedimentos para tratamento do quadro de soluços.

Boletim médico divulgado no domingo apontou que o ex-presidente havia tido um novo episódio de soluços na noite do sábado, apesar de ter passado, no mesmo dia, por um primeiro procedimento de bloqueio do nervo frênico direito para tratar o quadro.

De acordo com o boletim, o ex-presidente também apresentou elevação da pressão arterial na noite de sábado.

O ex-presidente enfrenta problemas de saúde desde a facada que sofreu em setembro de 2018, durante evento da campanha eleitoral daquele ano em Juiz de Fora (MG). Bolsonaro passou por uma série de cirurgias na região abdominal como consequência do atentado.

(Reportagem de Ricardo Brito)