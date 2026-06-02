Brasil terá primeiro leilão de baterias em dezembro

247 - O Brasil terá o primeiro leilão de baterias em dezembro, em uma iniciativa que pretende ampliar o armazenamento de energia limpa, especialmente a gerada por fontes solar e eólica, e fortalecer a transição energética no País. O ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira, afirmou que a portaria com as diretrizes do certame será publicada em 3 de junho.

Segundo o titular do MME, a medida concretiza uma visão defendida pela ex-presidenta Dilma Rousseff sobre a necessidade de armazenar a energia produzida pelo vento e pelo sol. Para o ministro, o avanço representa um marco para o setor elétrico nacional. "Chegou o momento que a presidenta tanto sonhou. Ela estava certa!", escreveu Silveira na rede social X.

De acordo com o ministro, o leilão de baterias será realizado em dezembro deste ano. A proposta é criar condições para que o país avance em tecnologias capazes de guardar energia renovável e utilizá-la de forma mais eficiente, reduzindo limitações associadas à intermitência das fontes solar e eólica. "É um momento histórico, que vai permitir armazenar a energia gerada pelo vento e pelo sol, exatamente como ela, de forma visionária, previu anos atrás", afirmou.

A iniciativa também é apresentada pelo governo como instrumento para atrair investimentos, estimular a geração de empregos e renda, impulsionar o desenvolvimento tecnológico e ampliar a inovação no setor energético. Silveira destacou ainda o papel das baterias na agenda de sustentabilidade.

"Vamos atrair investimentos, gerar empregos e renda, impulsionar o desenvolvimento tecnológico e a inovação, além de fortalecer a sustentabilidade", declarou.

O primeiro leilão de baterias do Brasil deve se inserir em uma estratégia mais ampla de expansão da energia limpa e renovável. A expectativa do governo é que o armazenamento contribua para dar mais segurança ao sistema elétrico e aumente a capacidade do país de aproveitar seu potencial em fontes renováveis.

Silveira também afirmou que a iniciativa reforça o protagonismo brasileiro na transição energética. O ministro associou a medida ao governo liderado pelo presidente Lula e disse que o país se antecipa aos desafios do futuro no setor.

"Vamos avançar ainda mais na produção de energia limpa e renovável, garantindo o protagonismo do nosso país na transição energética. É o governo liderado pelo presidente saindo na frente e preparando o Brasil para os desafios energéticos do futuro", escreveu.