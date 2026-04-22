BRB e Arena Mané Garrincha encerram acordo de naming rights em Brasília

247 - A Arena BRB Mané Garrincha deixará de usar o nome do Banco de Brasília (BRB) e voltará a ser chamada apenas de Arena Mané Garrincha a partir de quinta-feira (23). A decisão marca o fim do contrato de “naming rights” firmado em 2022 entre a instituição financeira e a concessionária responsável pelo estádio.

Segundo comunicado oficial, o encerramento da parceria ocorreu em comum acordo entre as partes, sem detalhamento sobre eventual busca por um novo patrocinador para o espaço.

De acordo com a nota divulgada pela administração do estádio, o processo de retirada da marca será gradual. “Gradualmente serão retiradas todas as marcas, identificações e demais elementos visuais associados, em um processo conduzido de forma planejada e coordenada entre as partes”, informou a concessionária.

A mudança ocorre em meio a uma reestruturação financeira do BRB. Na segunda-feira (19), o banco anunciou um princípio de acordo com o grupo Quadra Capital para a venda de R$ 15 bilhões em ativos do Banco Master. A operação faz parte de uma estratégia mais ampla para recompor o patrimônio da instituição, afetado por transações consideradas malsucedidas e sob suspeita de fraude envolvendo o banco controlado pelo empresário Daniel Vorcaro.

Entre as medidas avaliadas pelo BRB estão a emissão de ações, a criação de um fundo imobiliário e a revisão de contratos de patrocínio, como o que mantinha com o estádio em Brasília. O encerramento do naming rights se insere nesse conjunto de ações voltadas ao reequilíbrio financeiro da instituição.

Até o momento, não há confirmação sobre novos acordos comerciais envolvendo o nome do estádio, que volta a adotar sua denominação original no mercado.