BRB não vai quebrar, afirma presidente do banco

247 - O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, afirmou que a instituição não corre risco de colapso e destacou ações voltadas ao fortalecimento da governança, da eficiência operacional e da gestão. A declaração foi feita durante o 6º Brasília Summit, evento que reuniu autoridades e empresários na capital federal.

De acordo com informações publicadas pelo LIDE, Souza adotou um tom firme ao abordar o cenário do banco e buscou afastar dúvidas sobre sua sustentabilidade financeira. Em sua fala, ele declarou: “o BRB não vai quebrar”.

Estratégia para fortalecer a instituição

Ao comentar os desafios enfrentados pela instituição, o presidente explicou que, ao assumir o comando do banco, realizou uma análise detalhada dos balanços e da estrutura operacional. Segundo ele, esse diagnóstico inicial foi fundamental para embasar as medidas de reestruturação e reforçar a confiança na recuperação do BRB.

Souza destacou que a atual gestão está concentrada em aprimorar processos internos, fortalecer mecanismos de controle e garantir maior rigor nas decisões estratégicas. A disciplina administrativa e a busca por eficiência foram apontadas como pilares centrais dessa estratégia.

Apoio do governo e foco na sustentabilidade

O executivo também ressaltou o papel do governo do Distrito Federal no processo de reorganização do banco. Para ele, a condução responsável e equilibrada tem sido determinante para assegurar a sustentabilidade da instituição no longo prazo.

Nesse contexto, ele afirmou: “Seguiremos fortes, sólidos e presentes na vida de Brasília, especialmente na vida de quem mais precisa”.

Papel social e econômico do BRB

Além de defender a estabilidade financeira, Souza reforçou a importância do BRB como banco público voltado ao desenvolvimento econômico e social. Ele citou iniciativas de apoio ao empreendedorismo, financiamento de projetos e promoção da inclusão financeira como prioridades que serão mantidas e ampliadas.

O presidente também avaliou que períodos de dificuldade podem representar oportunidades de fortalecimento institucional. “Instituições são construídas por pessoas e, quando há compromisso e propósito, é possível superar adversidades e sair ainda mais fortes”, afirmou.