Solução para o BRB será apresentada em 30 dias e não há risco de quebra, diz governadora do DF

247 - A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou nesta quinta-feira (9) que o Banco de Brasília (BRB) terá uma solução definitiva em até 30 dias e não corre risco de quebra. A declaração foi feita após reunião com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em São Paulo, onde foram discutidas alternativas para reequilibrar a situação financeira da instituição.

Segundo a governadora, a nova gestão do BRB já apresentou um plano técnico à autoridade monetária, com o objetivo de demonstrar que o banco tem condições de cumprir os compromissos assumidos. “No prazo de menos de 30 dias, nós teremos uma situação totalmente diferente da que nós estamos vivendo”, afirmou. Ela reforçou que “em 30 dias, daremos uma solução definitiva para o banco, e o banco não irá quebrar”.

O encontro contou também com a presença do presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza. Diretores do Banco Central participaram por videoconferência. A agenda em São Paulo inclui ainda reuniões com instituições financeiras, em busca de alternativas para fortalecer o banco.

A crise enfrentada pelo BRB está ligada ao envolvimento com o Banco Master, após a aquisição de R$ 12,2 bilhões em créditos posteriormente considerados inexistentes. A operação gerou dúvidas sobre o valor real dos ativos recebidos em troca e impactou diretamente o patrimônio da instituição.

Diante desse cenário, há a expectativa de necessidade de provisão próxima de R$ 8 bilhões para cobrir perdas, o que exige um aporte de capital por parte do governo do Distrito Federal, controlador do banco. Até o momento, o Executivo local não conseguiu levantar os recursos necessários, e uma assembleia está marcada para terça-feira (22) para deliberar sobre a capitalização.

O balanço de 2025, que deveria ter sido divulgado no fim de março, ainda não foi publicado, ampliando a pressão sobre a gestão do banco.

Paralelamente, foi concluída uma investigação independente relacionada à operação “Compliance Zero”, cujo conteúdo foi encaminhado à Polícia Federal. Em meio às apurações, a governadora determinou o afastamento de servidores e dirigentes ligados à gestão anterior.

Celina Leão afirmou que a medida busca assegurar transparência no processo. “Houve o nosso pedido de dar retirada sem prévio juízo de valor, até porque tem um processo criminal que corre, mas para dar mais transparência nesse momento em que as pessoas precisam de ter a credibilidade”, declarou.