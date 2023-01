Cantor gospel Salomão Vieira e os candidatos a deputado Daniel Xerife e Mari Bizari participaram do terrorismo bolsonarista

Apoie o 247

247 - O cantor gospel Salomão Vieira, o ex-candidatos a deputado estadual em São Paulo Mari Bizari e Daniel Miller Xerife, estavam entre os bolsonaristas que invadiram no domingo (8) o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (10) pelo portal G1, os três apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) saíram do estado de São Paulo.

Salomão e Daniel acampavam em frente ao Círculo Militar e à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), na Zona Sul da capital paulista.

O ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal Fábio Augusto Vieira foi preso após decisão do STF, que também ordenou a prisão de Anderson Torres, afastado da Secretaria de Segurança do governo do Distrito Federal (GDF) depois que sofreu acusações de falta de iniciativa (omissão) quando aconteceram os ataques terroristas.

O Supremo afastou Ibaneis Rocha (MDB) - o emedebista não comandará o GDF por 90 dias e disse que respeita a decisão. Nesta quarta-feira (11), a Corte decidirá sobre o futuro do governador afastado.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo que abra um inquérito para investigar Rocha e Torres.

