Caso Master pode abrir trégua entre governo e Congresso em 2026

247 – O início dos trabalhos legislativos nesta segunda-feira, 2, em Brasília, foi marcado por um ambiente de cordialidade incomum entre governo e cúpulas do Congresso, com sorrisos, abraços e cumprimentos efusivos protagonizados pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), e ministros do governo do presidente Lula.

As informações foram relatadas pelo jornal Estado de S. Paulo, que descreveu um cenário de “clima zen” nos bastidores para 2026, impulsionado por um fator de temor coletivo, o avanço do escândalo envolvendo o banco Master, tema que, segundo interlocutores ouvidos na reportagem, tende a arrefecer o ímpeto de confronto entre Executivo e Legislativo em ano eleitoral.

Sorrisos, abraços e sinais de distensão

No Salão Negro do Parlamento, na tarde desta segunda, Alcolumbre chegou “com um amplo sorriso no rosto”, cumprimentando, com empolgação, os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), além dos líderes do governo, José Guimarães (Câmara) e Jaques Wagner (Senado). Aos presentes que o aguardavam no alto da rampa de acesso ao Congresso, repetia, sorridente, a frase “Quanto tempo”.

A cena simbolizou uma reabertura do ano legislativo menos beligerante do que o padrão recente, especialmente em momentos de atrito sobre emendas parlamentares, prioridades do Planalto e disputas em torno de indicações e vetos presidenciais.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), por sua vez, manteve postura mais comedida, com “postura séria na maior parte do tempo”, de acordo com o relato. No plenário, havia poucos parlamentares de oposição, e alguns preferiram acompanhar a cerimônia de seus gabinetes, como o deputado Alberto Fraga (PL-DF).

O “fator Master” e o recuo coletivo

Nos bastidores, a avaliação descrita na reportagem é que o caso do banco Master, associado ao empresário Daniel Vorcaro, contaminou simultaneamente os ambientes político e institucional, criando uma espécie de pacto tácito de autopreservação. A leitura é que, com Executivo e Legislativo atravessados pelo tema, a tendência é de diminuição de choques públicos e de uma desaceleração de ofensivas mútuas.

Essa percepção ganha peso porque 2026 será um ano eleitoral, período em que a lógica de sobrevivência política costuma se sobrepor ao enfrentamento institucional direto. O resultado prático, segundo a reportagem, seria uma trégua baseada menos em convergência programática e mais no medo de que o escândalo avance para áreas sensíveis e produza danos colaterais a diferentes grupos.

A possível trégua, porém, não elimina as tensões estruturais entre os Poderes. Ela apenas mudaria a forma e o ritmo do embate, empurrando disputas para negociações fechadas e para arenas menos expostas.

Pautas explosivas seguem na mesa

Mesmo com o ambiente mais cordial, seguem no horizonte temas que causam desconforto e que, em circunstâncias normais, poderiam incendiar a relação entre Planalto e Congresso.

Entre os pontos citados estão a votação do veto da Dosimetria, a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF), além de textos ligados à PEC da Segurança e ao PL Antifacção. A simples presença dessas agendas indica que a “paz” não é automática nem está garantida, sobretudo se houver pressão de bancadas, corporações ou movimentos organizados para acelerar votações.

A diferença, segundo o quadro descrito, é que a combinação de ano eleitoral com a sombra do caso Master pode induzir lideranças a evitar escaladas públicas, preservando margens de manobra e reduzindo o custo político de negociações.

CPI vira discurso e o Congresso sob pressão

O tema deve dominar a reunião de líderes nesta terça-feira, 3, após o deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) protocolar requerimento de CPI para investigar irregularidades no Master. Ainda assim, o ambiente descrito pelo jornal sugere que a CPI pode se tornar mais retórica do que efetiva, justamente por falta de vontade política majoritária para abrir uma investigação de alto risco em ano eleitoral.

Rollemberg, em declaração à Coluna do Estado de S. Paulo, reconheceu o bloqueio político, mas buscou elevar o custo do recuo ao defender a instalação do colegiado e afirmar ter pedido ao líder do PSB na Câmara, Jonas Donizette (SP), que leve o assunto à reunião com Hugo Motta. Em sua fala, o deputado foi direto: “Não há justificativa para não instalar a CPI do Master. Tem que ter pressão, esta Casa só funciona sob pressão”.

A frase explicita o ponto central do impasse. Para o parlamentar, a CPI depende menos de mérito formal e mais de mobilização política capaz de constranger líderes e construir maioria. Para os que preferem evitar o tema, o cálculo é o oposto: reduzir barulho, dispersar assinaturas e impedir que a investigação ganhe tração.

Emendas, prerrogativas e a disputa com o STF

O clima conciliador não impediu que Alcolumbre e Motta, ao discursarem na abertura dos trabalhos, reforçassem as prerrogativas do Legislativo e defendessem a liberação de emendas por parte do governo. Trata-se de um eixo recorrente de tensão, que envolve controle de orçamento, governabilidade e o peso do Congresso na execução de políticas públicas.

Segundo o relato, esse “round” tende a ser enfrentado com o STF, indicando que a disputa sobre emendas permanece judicializada e com potencial de reabrir conflitos, mesmo em cenário de aparente trégua política.

Na prática, a dinâmica descrita aponta para um Congresso que quer reafirmar sua força orçamentária e um Executivo que tenta administrar limites institucionais e pressões por execução de recursos, enquanto o Supremo aparece como árbitro de regras, procedimentos e travas impostas por decisões recentes.