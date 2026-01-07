Caso Master: relator do TCU suspende inspeção no Banco Central

247 - Relator do caso do Banco Master no Tribunal de Contas da União (TCU), o ministro Jonathan de Jesus paralisou o pedido de inspeção técnica no Banco Central do Brasil. A informação foi publicada nesta quarta-feira (7) pelo blog da Ana Flor.

O presidente do TCU, Vital do Rêgo Filho, confirmou a paralisação. De acordo com o ministro, não será feita a revisão da decisão que decretou a liquidação do Banco Master. “Não vai haver desliquidação”, disse.

O ministro afirmou que retorna a Brasília (DF) na próxima segunda-feira (12) para conduzir pessoalmente a mediação do caso. O presidente do tribunal disse que já está em contato direto com o relator no TCU.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, estimou que as fraudes contra o sistema financeiro investigadas na Operação Compliance Zero podem ter movimentado cerca de R$ 12 bilhões.

A Operação Compliance Zero foi consequência das investigações que a PF começou em 2024, para combater a emissão de títulos de créditos falsos por instituições que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional.

Instituições são suspeitas de criar falsas operações de créditos, simulando empréstimos e outros valores a receber. Estas mesmas instituições negociavam estas carteiras de crédito com outros bancos.