Chico Vigilante pede a Lula combate imediato ao cartel dos postos no DF e no país

247 — O deputado distrital Chico Vigilante (PT) enviou na terça-feira (17) uma carta oficial ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva denunciando a atuação predatória de um cartel no setor de combustíveis.

O documento aponta que, no Distrito Federal, os preços da gasolina saltaram de R$ 5,99 para R$ 6,55 de forma coordenada, enquanto o óleo diesel chegou a quase R$ 10,00 em algumas regiões do DF.

Vigilante solicitou maior rigor na fiscalização e a reativação de órgãos como o CADE e a Senacon, além de sugerir a substituição de quadros técnicos por perfis mais combativos para enfrentar o que classifica como um “caso de polícia”.

A iniciativa se baseia na constatação de que a desoneração de impostos federais (PIS/Cofins) não chegou às bombas, tendo sido absorvida pelas margens de lucro de distribuidoras e postos. Segundo o parlamentar, a inércia das autoridades compromete a economia popular e a imagem do governo federal.

“Estamos lidando com uma quadrilha de abrangência nacional que não hesita em recorrer à violência extrema”, afirmou, ao relembrar o histórico de assassinatos de autoridades ligados à investigação do setor de combustíveis em outros estados.

O histórico de atuação do deputado contra essa prática é antigo. Em 2024, ele participou diretamente da CPI que investigou o cartel de combustíveis no Distrito Federal. Para o distrital, os aumentos abusivos atuais vão além da busca por lucro e configuram uma campanha orquestrada de desgaste político por meio da manipulação do insumo de maior impacto na inflação.

No comunicado, Vigilante reforça que a fiscalização rigorosa é a única forma de garantir que os benefícios fiscais concedidos pelo governo cheguem efetivamente ao cidadão brasileiro.