Correia apresenta requerimento convocando ex-ministros de Bolsonaro e presidente do PL-BA à CPMI do INSS

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) apresentou requerimento para a convocação de três ex-ministros do governo Bolsonaro à CPMI do INSS. Dois deles eram integrantes da administração do Banco Pleno S.A., instituição satélite do Banco Mater, liquidada pelo Banco Central do Brasil, nesta quarta-feira (18).

Os requerimentos apresentados por Correia pedem a convocação de Flávia Carolina Peres, ex-ministra-chefe da Secretaria de Governo (SEGOV), e de dois ex-ministros da Cidadania: Ronaldo Vieira Bento e João Inácio Ribeiro Roma Neto. O parlamentar também solicitou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Banco Pleno, com o objetivo de aprofundar a investigação sobre possíveis conexões financeiras e políticas relacionadas às fraudes apuradas pela CPMI.

Flávia Peres integrava o Conselho de Administração e coordenava articulação política do Planalto. Ela é casada com Augusto Lima, ex-CEO do Banco Pleno e ex-sócio do Banco Master. Rogério Correia também solicitou a convocação de Augusto Lima.

Já o ex-ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, fazia parte da Diretoria Executiva, o comando operacional do Banco Pleno. Bento geriu o Ministério responsável pelo Auxílio Brasil durante o período eleitoral de 2022, aparece no organograma oficial como Diretor do banco, dividindo a gestão com Renata Leme Borges dos Santos.

Após deixar a pasta, assumiu cargo estratégico na empresa ligada ao Banco Master e é apontado como atuante no mercado de crédito consignado destinado a servidores públicos, bem como a fundos de previdência e pensão de estados e municípios.

Em dezembro de 2025, Rogério Correia já havia apresentado requerimento para convocação de Bento, mas a solicitação ainda não foi apreciada.

Outro ex-ministro da Cidadania, João Roma, manteve relação política com agentes públicos e privados vinculados ao Banco Master e ao Banco Pleno. Ele é presidente do PL na Bahia.

Conhecido como Banco Voiter anteriormente, o Banco Pleno integrava, até meados de 2025, o conglomerado financeiro do Banco Master, do banqueiro Daniel Vorcaro, alvo da Operação Compliance Zero. De acordo com o deputado, a presença de ex-integrantes do alto escalão do governo Bolsonaro na estrutura administrativa da instituição reforça a necessidade de esclarecimentos.