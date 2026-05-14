Correia faz cobranças a Nikolas e a Carlos Viana ao citar 'farsa da Igreja da Lagoinha'

247 - A prisão de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, levou o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) a fazer uma dura cobrança pública a Nikolas Ferreira (PL-MG) e Carlos Viana (PSD-MG) nas redes sociais. Em publicação no X, o petista associou o avanço da Operação Compliance Zero ao debate político envolvendo a Igreja da Lagoinha, Vorcaro, Valadão e Zettel.

“Chegando na farsa da Igreja da Lagoinha, de Vorcaro, Valadão e Zettel. Silêncio de Nikolas Ferreira e Carlos Viana desmascaram o falso discurso moralista em nome de Deus, da família e da pátria. Pai de Daniel Vorcaro é preso em nova fase da Compliance Zero”, escreveu Correia, em publicação feita nesta quinta-feira. A postagem citava reportagem sobre a nova fase da investigação.

Nikolas Ferreira. Foto: Kayo Magalhães/Agência Câmara

Segundo o Metrópoles, Henrique Vorcaro foi preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira, 14 de maio, no âmbito da sexta fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A reportagem informou que ele foi alvo de um dos sete mandados de prisão da operação, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, com aval da Procuradoria-Geral da República.

A prisão ocorreu em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a apuração publicada pelo Metrópoles, Henrique também foi alvo de busca e apreensão e foi levado para a sede da Polícia Federal na capital mineira. A operação incluiu mandados em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de determinações de afastamento de cargos públicos, sequestro e bloqueio de bens.

O R7 também informou que a força-tarefa cumpriu sete mandados de prisão preventiva e 17 ordens de busca e apreensão. Segundo o portal, os crimes investigados incluem corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional, no contexto do escândalo envolvendo o Banco Master.

Correia mira discurso moralista

Senador Carlos Viana. Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Na publicação, Rogério Correia direcionou sua crítica ao que chamou de “falso discurso moralista” e afirmou que o silêncio de Nikolas Ferreira e Carlos Viana expõe contradições no campo político associado à defesa de valores como Deus, família e pátria. A fala do deputado não apresentou novas provas no texto publicado, mas explorou politicamente a repercussão da prisão de Henrique Vorcaro.

A menção à Igreja da Lagoinha, a Valadão e a Zettel reforçou a tentativa de Correia de vincular o caso a lideranças e personagens com influência no meio evangélico e na política conservadora. Reportagem da CartaCapital citada nos resultados de busca aponta que Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, é pastor da Igreja Lagoinha e foi preso em fase anterior da investigação.

O tom da postagem indica que o deputado pretende transformar a nova etapa da Compliance Zero em um ponto de pressão sobre figuras públicas que se apresentam como defensoras de pautas morais. Ao citar Nikolas Ferreira e Carlos Viana, Correia cobrou manifestação de dois nomes da direita mineira em meio ao avanço das apurações envolvendo o Banco Master.

Operação apura crimes financeiros

A Operação Compliance Zero investiga suspeitas de irregularidades no sistema financeiro nacional. De acordo com o Metrópoles, as apurações miram um esquema ligado a fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, com foco inicial em transações irregulares envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília.

A reportagem do Metrópoles também informou que a Polícia Federal aponta suspeitas de participação de Henrique Vorcaro em um esquema de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro ligado a movimentações bilionárias investigadas. O nome do pai de Daniel Vorcaro teria ganhado relevância no caso após investigadores afirmarem ao STF que o banqueiro teria ocultado mais de R$ 2,2 bilhões em uma conta atribuída a ele.

Segundo o R7, Henrique Moura Vorcaro é suspeito de se beneficiar de desvios do Banco Master por meio de supostas operações fraudulentas com fundos de investimento. A reportagem também afirmou que o dono do Master teria tentado esconder R$ 2 bilhões na conta do pai.

Defesa contesta prisão

A defesa de Henrique Vorcaro contestou a medida. Em nota citada pelo Metrópoles, o advogado Eugênio Pacceli afirmou que a decisão “se baseia em fatos cuja comprovação da licitude e do lastro de racionalidade econômica ainda não estão no processo”.

“O ideal seria ouvir as explicações antes de medida tão grave e desnecessária. Cuidaremos imediatamente de demonstrar o que estamos a dizer”, declarou o advogado, segundo a reportagem.

A nova fase da Compliance Zero, somada à publicação de Rogério Correia, ampliou a dimensão política do caso. A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, enquanto a prisão de Henrique Vorcaro aumenta a pressão sobre o núcleo ligado ao Banco Master e sobre os personagens públicos citados no debate provocado pelo deputado.