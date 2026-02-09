Diretor jurídico deixa cargo no BRB

247 - O Banco de Brasília (BRB) informou nesta segunda-feira (9) a renúncia de Jacques Maurício Ferreira Veloso de Melo, que ocupava o cargo de diretor jurídico da instituição. A saída está programada para o próximo sábado (14). As informações foram publicadas inicialmente pelo Portal G1.

O BRB não detalhou os motivos da renúncia nem anunciou quem assumirá o posto deixado por Melo. A comunicação oficial do banco se limitou a informar a decisão e a reafirmar compromissos institucionais, sem entrar em aspectos específicos relacionados às apurações da Polícia Federal sobre um esquema de fraudes financeiras.

Em nota, o BRB destacou princípios que, segundo a instituição, seguem norteando sua atuação. “O BRB reafirma seu compromisso com a ética, a responsabilidade e a transparência, e manterá seus acionistas e o mercado informados, de forma tempestiva, sobre quaisquer atos ou fatos relevantes”, informou o banco.

A renúncia do diretor jurídico ocorre em meio à investigação da Polícia Federal que apura um esquema de fraudes financeiras envolvendo o BRB e o Banco Master. Embora a instituição não tenha estabelecido relação direta entre a saída de Melo e o inquérito, o anúncio foi feito no mesmo contexto em que as apurações vieram a público.

Além da renúncia, o Banco de Brasília também comunicou mudanças em sua estrutura executiva. A instituição anunciou a posse de Ana Paula Teixeira como nova diretora executiva de Controles e Riscos (DICOR), cargo estratégico dentro da governança corporativa do banco.

Segundo o BRB, Ana Paula Teixeira tem trajetória consolidada no setor financeiro. Ela atuou como vice-presidente de gestão de riscos, controles internos, segurança institucional e cibersegurança do Banco do Brasil, além de ter exercido funções de liderança em outras grandes instituições do sistema financeiro nacional.

Ao comentar a nomeação, o banco afirmou que a chegada da nova diretora fortalece os mecanismos internos de controle. “A posse reforça o fortalecimento da governança corporativa, da integridade institucional e do comprometimento com a gestão de riscos e controles internos do BRB”, declarou a instituição.

As mudanças na diretoria ocorrem em um momento de atenção redobrada sobre práticas de governança e transparência no setor bancário, especialmente diante do avanço de investigações que envolvem instituições financeiras e a atuação de seus dirigentes.