BRB apresenta plano de recomposição de capital ao BC

Reuters – O Banco de Brasília (BRB) afirmou nesta sexta-feira que apresentou ao Banco Central uma série de medidas que a instituição implementará para recompor seu capital, caso se mostre necessário, em meio a uma investigação relacionada ao Banco Master.

"O documento entregue pelo BRB ao órgão regulador apresenta um conjunto de ações preventivas de recomposição de capital a serem implementadas nos próximos 180 dias, caso seja comprovada a necessidade de aporte financeiro", informou o BRB em nota após uma reunião entre o presidente do banco, Nelson Antônio de Souza, e o diretor de Regulação do BC, Gilneu Francisco Astolfi Vivan.

A Reuters confirmou na terça-feira que a Polícia Federal abriu um inquérito criminal para apurar gestão fraudulenta no BRB, em mais um desdobramento das apurações que envolvem o Banco Master.

O banco destacou no comunicado que eventuais valores de aporte necessários só serão definidos após a conclusão das investigações.

O BC rejeitou, em setembro do ano passado, a compra do Master pelo BRB após concluir análise acerca da capacidade financeira da instituição.

O Master foi liquidado pelo BC em novembro por "graves violações" às regras do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e problemas de liquidez, enquanto o dono da instituição, Daniel Vorcaro, foi preso pela PF por suspeitas de crimes contra o SFN. Vorcaro foi posteriormente solto e está usando tornozeleira eletrônica, além de cumprir outras medidas cautelares.