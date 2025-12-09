Em protesto, Glauber ocupa mesa da presidência da Câmara e desafia Motta a prendê-lo

247 - Diante da possível cassação de seu mandato na Câmara dos Deputados, Glauber Braga (Psol-RJ) ocupou a mesa da presidência da Câmara em protesto, e o desafiou a prendê-lo.

“Se Motta vai ter o mesmo comportamento que teve com os mesmos deputados que ocuparam aqui ou se ele vai me arrancar daqui...”, disse Glauber, antes de a transmissão ser derrubada do YouTube. Ele se referia à recente ocupação da mesa da Câmara por bolsonaristas.

Motta anunciou mais cedo em coletiva de imprensa que a cassação de Glauber Bragra irá ao plenário da Casa na quarta-feira (10) ou na quinta-feira (9).

“Não é razoável essa ofensiva golpista que estão tentando impor”, denunciou o parlamentar.