Glauber Braga reage à decisão de Hugo Motta de pautar sua cassação na Câmara

247 - A decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), de pautar para esta quinta-feira (11) a votação que pode resultar na cassação de Glauber Braga (PSOL-RJ) já repercute intensamente no Congresso.

O caso que será apreciado pelo plenário tem origem em um episódio ocorrido em 2024, quando Glauber se envolveu em uma briga com um militante do Movimento Brasil Livre (MBL) nas dependências da Câmara dos Deputados. O processo avançou na Casa ao longo dos últimos meses e agora chega à fase decisiva de votação.

Em resposta à decisão de Motta, o deputado manifestou-se publicamente nas redes sociais e reforçou que continuará enfrentando o processo. “Acabo de receber a notícia de que Hugo Motta avisou ao colégio de líderes que vai colocar a votação da minha cassação no plenário da Câmara dos Deputados amanhã. Eu não vou recuar, não vou deixar de denunciar o orçamento secreto. Quero agradecer a solidariedade de cada um e cada uma de vocês. Eu estou aqui firme. Vamos seguir. Não vamos abaixar a nossa cabeça para esses caras que estão tentando nos calar”, afirmou.