Em tom de crítica, Lewandowski diz que Derrite fez o PL Antifacção 'em 24 horas'

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, demonstrou indignação nesta terça-feira (11) com a maneira como o deputado Guilherme Derrite (PL-SP) elaborou o relatório do Projeto de Lei (PL) 5582/2025, conhecido como PL Antifacção, enviado pelo governo federal à Câmara dos Deputados em 31 de outubro. O titular da pasta afirmou que parte do parecer relacionada à Polícia Federal é “inconstitucional”.

“Nós levamos seis meses para construir nosso Projeto de Lei Antifacção. Ouvimos os Ministérios Públicos — Estaduais e Federal. Ouvimos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a sociedade civil e a academia. De repente, fomos surpreendidos com um relatório feito em 24 horas, depois outro em 48, e agora teremos um terceiro em mais 24 horas”, disse o ministro em Brasília (DF), durante coletiva de imprensa.

Um dos pontos mais polêmicos da proposta de combate ao crime organizado prevê que a Polícia Federal só poderá atuar em investigações mediante autorização dos governos estaduais. Na capital federal, Lewandowski se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para discutir o texto encaminhado pelo governo federal ao Congresso. O ministro afirmou esperar que o projeto, de autoria do Executivo e enviado à Câmara em 31 de outubro, seja aprovado “em 100% ou 90%”.

O PL Antifacção foi encaminhado ao Congresso após uma chacina que deixou 121 mortos durante uma ação policial contra o Comando Vermelho (CV), no último dia 28, nos complexos da Penha e do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro.