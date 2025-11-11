Derrite anuncia "marco legal do combate ao crime" e fala em novas tipificações análogas a "terrorismo"

247 - O deputado federal e secretário de Segurança Pública de São Paulo em licença, Guilherme Derrite, propôs nesta terça-feira (11) a criação de um novo "marco legal" para combater o crime organizado, apresentado em conjunto com o presidente da Câmara, Hugo Motta, em coletiva de imprensa.

Derrite falou em unir as sugestões do governo federal e da lei antiterrorismo, introduzindo nesta novos tipos penais, sem que a legislação mencione, diretamente, "que seriam crimes de terrorismo", segundo ele.

O novo marco estaria, segundo Derrite, operando como lei ordinária e independente da lei antiterrorismo, garantindo o papel da Polícia Federal e dos estados e municípios nos esforços de combate ao crime.

"A grande estratégia, se o problema é a competência da Polícia Federal (PF) e a soberania, é que estamos discutindo não o que mais interessa, que é quem sofre as mazelas. Vamos manter um texto duro", disse Derrite em coletiva na Câmara, após detalhar uma série de mudanças na tipificação dentro da lei antiterrorismo.

Ele também negou conflito de competências entre as polícias e prometeu conversar com as bancadas do espectro político na Câmara.

Motta assegurou que o desejo da Câmara é integrar mais as forças policiais, inclusive a nível federal.

Derrite então afirmou que não foi procurado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir o projeto e se declarou "à disposição".

O novo ordenamento, segundo Derrite, mantém as competências já previstas na Constituição.