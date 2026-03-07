Em vídeo, senador relata visita a Bolsonaro que ainda não havia ocorrido

247 - Um vídeo gravado pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT) passou a circular nas redes sociais relatando uma conversa com Jair Bolsonaro (PL) antes mesmo de o encontro ocorrer. A visita do parlamentar ao ex-presidente está prevista para este sábado (7), quando Fagundes pretende pedir apoio para disputar o governo de Mato Grosso, relata a Folha de São Paulo. Na gravação, que vazou publicamente na sexta-feira (6), o senador descreve o encontro como se ele já tivesse acontecido.

No vídeo, Fagundes afirma: "No sábado, estive pessoalmente com o presidente Bolsonaro e levei o abraço dos mato-grossenses. A confirmação é clara: nossos pré-candidatos do PL são Flávio Bolsonaro presidente, Wellington Fagundes governador".

A fala chama atenção porque o encontro citado ainda não havia ocorrido no momento em que o vídeo começou a circular. A expectativa do senador é obter de Bolsonaro o aval político para lançar sua candidatura ao governo do Mato Grosso nas próximas eleições.

Disputa política em Mato Grosso entra no cenário

O movimento acontece em meio a discussões dentro do próprio PL sobre a estratégia eleitoral no estado. Wellington Fagundes busca consolidar seu nome como candidato ao governo, mas a posição do partido ainda não é consensual.

A definição sobre o apoio da legenda envolve também as alianças locais e a configuração do poder estadual que deve mudar nas próximas semanas.

Direção nacional do PL tem outra estratégia

A direção nacional do PL defende um caminho diferente do pretendido por Fagundes. A cúpula do partido trabalha pela formação de uma aliança com o atual vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta (Republicanos).

Pivetta assumirá o comando do estado no mês seguinte, com a renúncia prevista do atual governador Mauro Mendes (União Brasil). A tendência é que o novo governador dispute a reeleição no cargo, cenário que influencia diretamente as articulações políticas para a sucessão estadual.