Valdemar diz que doações de cunhado de Vorcaro na campanha de 2022 ocorreram pelo "prestígio" de Bolsonaro

247 - O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, comentou as doações feitas à campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2022 por Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Em entrevista ao programa Estúdio i, da GloboNews, o dirigente afirmou que contribuições desse tipo refletem o apoio político ao então candidato. As falas de Valdemar foram feitas na esteira da operação da Polícia Federal (PF) que resultou na prisão de Vorcaro e de outras pessoas investigadas por suspeitas de fraudes financeiras.

Doações à campanha de 2022

Durante a entrevista, o presidente do PL minimizou o peso da contribuição de R$ 3 milhões feita por Zettel, apontada como a maior doação individual à campanha presidencial de Bolsonaro. Segundo ele, houve outras contribuições de valores mais altos.

“As doações que foram feitas, nós tivemos muitas doações e falam que foi a maior. A maior não foi essa, foi uma de R$ 7 milhões e tem doações que eram feitas na conta de eleição do Bolsonaro e tinham doações que eram feitas no partido e tivemos doações muito maiores do que essa”, afirmou.

Na mesma declaração, Valdemar associou o apoio financeiro recebido pela campanha ao capital político do ex-mandatário. “E todo mundo doa, esse pessoal doa pela força e pelo prestígio do Bolsonaro”, declarou.

Defesa de CPI para investigar o caso Banco Master

Valdemar também comentou as investigações que envolvem o Banco Master e afirmou não acreditar na participação de integrantes do PL no esquema apurado pela Polícia Federal. “Tudo é possível, mas não acredito porque, se tivesse alguém envolvido, esse envolvido já teria me procurado para falar da CPI [Comissão Parlamentar de Inquérito]. Então, como ninguém me procurou até agora, eu vejo que não tem gente nossa envolvida”, disse.

O dirigente defendeu que o Congresso Nacional investigue o caso por meio de uma Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado. “Acho que a CPI do Senado devia ser instalada imediatamente”, afirmou. “É um absurdo. Acho que o Congresso tem que investigar, temos que fazer a CPI que está no Senado porque as [CPIs] da Câmara estão na fila”.

Prisões na operação da Polícia Federal

A Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro na quarta-feira (4) durante uma nova fase da operação que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras ligado ao Banco Master. Além do banqueiro, outras três pessoas foram presas, entre elas Fabiano Zettel, responsável pela doação de R$ 3 milhões à campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2022.

Ao comentar o caso, Valdemar disse não ter relação com o empresário investigado. “Ainda bem que não”, afirmou ao ser questionado se conhecia Vorcaro. Outro preso na operação foi Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão. Ele foi encontrado desacordado na cela da Superintendência da Polícia Federal e levado a um hospital em Belo Horizonte após tentar tirar a própria vida. Autoridades de saúde informaram posteriormente que havia sido iniciado o protocolo para confirmação de morte cerebral.