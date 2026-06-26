Falha no sinal da tornozeleira mobilizou agentes na casa de Jair Bolsonaro

247 - Agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram até a residência de Jair Bolsonaro na noite da sexta-feira (19) após uma falha no sinal de GPS da tornozeleira eletrônica utilizada por ele. A informação consta em relatório encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira (26), segundo o jornal O Globo.

Segundo a corporação, responsável pelo monitoramento do equipamento, a central registrou um alerta de perda de sinal às 18h57. Inicialmente, Bolsonaro foi contatado por telefone e orientado a se deslocar para uma área externa da residência para tentar restabelecer a comunicação com os satélites.

Como a conexão não foi retomada, uma equipe foi enviada ao local às 20h04 para verificar o equipamento.

Equipamento não apresentava sinais de violação

De acordo com o relatório encaminhado ao STF, os policiais constataram que a tornozeleira estava em condições normais de funcionamento, sem indícios de violação ou danos físicos.

O documento registra: "Na análise restou constatado: estrutura do dispositivo intacta, leds acesos e com sinalização em cadência normal. Solicitação de deslocamento para visada de satélites, prontamente atendida pelo monitorado."

Após a inspeção presencial e o restabelecimento da comunicação com os satélites, o equipamento voltou a funcionar normalmente, sem necessidade de substituição.

Histórico de tentativa de violação

O episódio ocorreu meses após uma tentativa anterior de violação da tornozeleira eletrônica. Em novembro de 2025, o Centro de Monitoramento da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal recebeu um alerta indicando uma ocorrência considerada grave envolvendo o equipamento.

Na ocasião, Bolsonaro utilizou um ferro de solda na tornozeleira. Posteriormente, afirmou que havia feito isso por curiosidade. O episódio resultou em sua prisão preventiva.