FGC inicia ressarcimento de investidores do Banco Master a partir deste sábado

247 - O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) informou que passou a receber, a partir deste sábado (17), os pedidos de ressarcimento de investidores que adquiriram Certificados de Depósito Bancário (CDBs) do Banco Master. A informação foi divulgada pelo próprio FGC, responsável pela proteção de depósitos e investimentos cobertos pelo mecanismo de garantia.

De acordo com o fundo, cerca de 800 mil investidores têm direito ao ressarcimento, com um volume estimado de R$ 40,6 bilhões em garantias a serem pagas. O FGC também informou que dispõe de R$ 125 bilhões em liquidez, conforme números atualizados até novembro de 2025, o que assegura a capacidade financeira para honrar os pagamentos.

As empresas devem protocolar os pedidos diretamente pelo site do Fundo Garantidor de Crédito. Já as pessoas físicas devem utilizar o aplicativo oficial do FGC para solicitar o ressarcimento dos valores investidos.

Os CDBs são aplicações de renda fixa nas quais o investidor empresta recursos a uma instituição financeira em troca de juros. A remuneração pode ser definida no momento da aplicação, no caso dos títulos pré-fixados, ou variar conforme indicadores de mercado, como o CDI, nos papéis pós-fixados.

O diretor-presidente do FGC, Daniel Lima, afirmou que houve um esforço concentrado para viabilizar o início do processo no menor prazo possível. “A equipe do liquidante do banco Master, com apoio do time do FGC, trabalhou incansavelmente, dias, noites e finais de semana, para gerar os arquivos no menor tempo possível”, declarou.

Segundo Lima, após a formalização do pedido, o pagamento ocorrerá rapidamente. “A partir deste momento os credores já podem dar continuidade ao processo de solicitação da garantia utilizando o aplicativo do FGC. Concluída esta fase, o credor receberá o pagamento em até dois dias úteis, em uma conta de sua titularidade”, afirmou.

Compliance Zero

O Banco Master está no centro da Operação Compliance Zero, que investiga a concessão de créditos considerados fraudulentos. As apurações indicam que as irregularidades podem alcançar R$ 17 bilhões em títulos supostamente forjados.

Em março de 2025, o Banco de Brasília (BRB) anunciou a intenção de adquirir o Banco Master por R$ 2 bilhões, mas a operação foi rejeitada pelo Banco Central. Posteriormente, em novembro, a autoridade monetária decretou a liquidação extrajudicial da instituição, encerrando suas atividades e acionando o mecanismo de garantia do FGC.