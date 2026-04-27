Gleisi apresenta projeto para declarar Paolo Zampolli persona non grata

247 - A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) apresentou duas propostas no Congresso Nacional para impedir a atuação de Paolo Zampolli no Brasil, após declarações ofensivas contra mulheres brasileiras. As iniciativas apresentadas pela ex-ministra e pré-candidata ao Senado pelo estado do Paraná incluem um projeto de lei e um projeto de resolução que buscam declarar o assessor do governo Donald Trump persona non grata no Brasil e no âmbito da Câmara dos Deputados.

“As mulheres brasileiras não serão tratadas com desprezo por aliado de Trump, representante estrangeiro ou qualquer pessoa que ache que pode humilhar o Brasil impunemente. Relação diplomática exige respeito, reciprocidade e soberania”, afirmou.

Em entrevista à emissora italiana RAI repercutida na semana passada, Paolo Zampolli afirmou que “mulheres brasileiras são programadas para causar confusão” e que seriam uma “raça maldita”. Ele é enviado especial de Trump para assuntos globais.

De acordo com o projeto de lei apresentado por Gleisi, o Poder Executivo precisa adotar medidas para impedir a entrada, a permanência ou o exercício de atividades oficiais de Zampolli no Brasil. A proposta fundamenta a iniciativa em princípios como soberania nacional, dignidade da pessoa humana, igualdade e na legislação migratória vigente.

Já o projeto de resolução tem foco institucional e busca formalizar a posição da Câmara dos Deputados. O texto manifesta repúdio às declarações do aliado do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e recomenda que o Ministério das Relações Exteriores adote providências no campo diplomático.

Paolo Zampolli. Foto: Redes sociais



