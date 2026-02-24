Hugo Motta diz que governo e Derrite fecharam acordo e PL Antifacção pode ser votado nesta terça-feira
"O que será apresentado e votado é fruto desse acordo entre Derrite e o ministro da Justiça [Wellington César]”, afirmou o presidente da Câmara
247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta terça-feira (24) que o Projeto de Lei Antifacção será levado à votação no plenário após a consolidação de um acordo entre o relator da proposta e o governo federal.
Segundo a CNN Brasil, Motta declarou que o texto a ser apresentado aos parlamentares já foi alinhado entre o deputado Guilherme Derrite (PP-SP) e o Ministério da Justiça, o que viabiliza a análise da matéria ainda hoje.
Acordo entre relator e Ministério da Justiça
De acordo com o presidente da Câmara, o conteúdo que será submetido aos deputados resulta de um entendimento construído diretamente entre o relator e o ministro da Justiça. “O que será apresentado e votado é fruto desse acordo entre Derrite e o ministro da Justiça [Wellington César]”, afirmou Hugo Motta.
A declaração indica que o texto passou por negociações prévias com o Executivo, reduzindo impasses e abrindo caminho para a deliberação no plenário.
Votação prevista para o plenário
Com o consenso firmado, a expectativa é que o PL Antifacção seja apreciado ainda nesta terça-feira. A proposta, que trata de medidas voltadas ao enfrentamento de organizações criminosas, avança após o alinhamento político entre Câmara e governo federal.