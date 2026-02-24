TV 247 logo
      Hugo Motta diz que governo e Derrite fecharam acordo e PL Antifacção pode ser votado nesta terça-feira

      "O que será apresentado e votado é fruto desse acordo entre Derrite e o ministro da Justiça [Wellington César]”, afirmou o presidente da Câmara

      Hugo Motta (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

      247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta terça-feira (24) que o Projeto de Lei Antifacção será levado à votação no plenário após a consolidação de um acordo entre o relator da proposta e o governo federal.

      Segundo a CNN Brasil, Motta declarou que o texto a ser apresentado aos parlamentares já foi alinhado entre o deputado Guilherme Derrite (PP-SP) e o Ministério da Justiça, o que viabiliza a análise da matéria ainda hoje.

      Acordo entre relator e Ministério da Justiça

      De acordo com o presidente da Câmara, o conteúdo que será submetido aos deputados resulta de um entendimento construído diretamente entre o relator e o ministro da Justiça. “O que será apresentado e votado é fruto desse acordo entre Derrite e o ministro da Justiça [Wellington César]”, afirmou Hugo Motta.

      A declaração indica que o texto passou por negociações prévias com o Executivo, reduzindo impasses e abrindo caminho para a deliberação no plenário.

      Votação prevista para o plenário

      Com o consenso firmado, a expectativa é que o PL Antifacção seja apreciado ainda nesta terça-feira. A proposta, que trata de medidas voltadas ao enfrentamento de organizações criminosas, avança após o alinhamento político entre Câmara e governo federal.

