Janja diz estar 'desolada com cenas cruéis em Gaza e clama por cessar-fogo'

247 - A primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, mais de 110 pessoas morreram enquanto aguardavam ajuda humanitária na Faixa de Gaza, mas foram vítimas dos disparos efetuados pelas forças israelenses.

"Desolada com as cenas cruéis e de total desrespeito ao direito à vida. No desespero para não morrer de fome, mulheres, crianças e civis inocentes morrem baleados na fila para receber ajuda humanitária em Gaza. É urgente um cessar-fogo!", escreveu Janja na rede social X.

Lideranças como a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), e o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, repudiaram o massacre de Israel. Os ataques também receberam o repúdio de presidentes como Gustavo Petro (Colômbia) e Miguel Díaz-Canel (Cuba).

O ministro da Segurança Nacional do governo de Benjamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, afirmou que as Forças de Defesa Israelenses agiram de forma "excelente" e cobrou "apoio total" ao massacre.

Desolada com as cenas cruéis e de total desrespeito ao direito à vida. No desespero para não morrer de fome, mulheres, crianças e civis inocentes morrem baleados na fila para receber ajuda humanitária em Gaza. É urgente um cessar-fogo! https://t.co/JZL0MVnKwr — Janja Lula Silva (@JanjaLula) February 29, 2024

