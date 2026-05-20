Jorge Kajuru cobra Flávio Bolsonaro por falas sobre o Banco Master

247 - O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) cobrou Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no Plenário do Senado, nesta quarta-feira (20), por declarações relacionadas ao caso Banco Master e pediu que o parlamentar evite generalizações contra colegas.

De acordo com o pessedista, o parlamentar da extrema direita precisa reconhecer exceções entre senadores da base do governo, da esquerda e de outros campos políticos. O senador defendeu que o debate sobre o caso preserve distinções entre culpados e inocentes, em vez de colocar todos os parlamentares sob a mesma suspeita.

“Quando o senhor [Flávio Bolsonaro] se prestar a dar entrevista aos jornalistas, diga a eles as exceções, seja da base do governo ou da esquerda. Eu não sou de esquerda, eu não sou de direita. Eu sou um simples ser humano”, declarou Kajuru, acrescentando que “fui o primeiro senador a assinar a [solicitação de instalação da] CPMI do Banco Master”.

Kajuru pede “boa-fé” no debate

No pronunciamento, Kajuru afirmou que o Senado precisa tratar o caso com “boa fé, de bom coleguismo”. A fala mirou a postura de Flávio Bolsonaro diante das discussões sobre o Banco Master e buscou evitar que o episódio contamine, de forma indistinta, todos os parlamentares.

O senador do PSB disse que divergências políticas não devem transformar colegas em inimigos. Ele também lembrou que o próprio Flávio Bolsonaro tem defendido, em entrevistas, a separação entre responsáveis por irregularidades e pessoas sem envolvimento em ilícitos.

“Se não somos amigos, não somos inimigos. E não [devemos] colocar, repito, todo mundo no mesmo balaio, até porque há diferenças. E você mesmo [Flávio Bolsonaro] tem dito nas entrevistas: [é preciso] separar os culpados dos inocentes”, afirmou.

CPMI do Banco Master entra no centro da cobrança

Ao mencionar a CPMI do Banco Master, Kajuru procurou reforçar seu apoio à investigação parlamentar. A comissão, segundo o senador, pode ajudar a esclarecer responsabilidades sem estimular acusações genéricas contra todos os integrantes do Senado.

A crítica a Flávio Bolsonaro ocorreu em meio à repercussão política do caso Banco Master, que passou a pressionar aliados e adversários no Congresso. Kajuru argumentou que a apuração deve avançar com critérios e sem generalizações.

Homenagem a Milton Naves

No mesmo pronunciamento, Jorge Kajuru também prestou homenagem póstuma ao radialista e locutor Milton Naves, que morreu no último fim de semana em Belo Horizonte.

A lembrança ao comunicador encerrou a fala do senador no Plenário, depois da cobrança pública feita a Flávio Bolsonaro sobre o tratamento das declarações relacionadas ao Banco Master.