Jorge Messias se reúne com Lula após Senado rejeitar sua indicação ao STF

247 - Jorge Messias se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio da Alvorada. O encontro ocorreu após o advogado-geral da União ter sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitada pelo Senado Federal nesta quarta-feira (29). As informações são da CNN Brasil.

Também participaram do encontro o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, José Guimarães. Lula acompanhou a votação diretamente do Alvorada.

A rejeição no plenário ocorreu com 42 votos contrários e 34 favoráveis, inviabilizando a aprovação do nome de Messias para a Corte. O resultado marca um fato inédito na história recente do STF. Em 134 anos, esta foi a primeira vez que uma indicação presidencial ao tribunal foi rejeitada pelo Senado.

A votação ocorreu após a passagem de Messias pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde havia sido aprovado por 16 votos a favor. No plenário, no entanto, o cenário foi diferente, com forte resistência política ao nome indicado pelo presidente Lula.

A articulação no Senado envolveu diferentes atores políticos. A oposição, liderada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), atuou contra a indicação. Além disso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não trabalhou pela aprovação do nome ao longo da tramitação.

Nas indicações anteriores feitas por Lula à Corte, os nomes de Flávio Dino e Cristiano Zanin foram aprovados com ampla margem no Senado, com 47 e 58 votos favoráveis, respectivamente.