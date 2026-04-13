José Guimarães toma posse como ministro das Relações Institucionais na terça-feira

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializa, na terça-feira (14), a posse de José Guimarães (PT) como novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, em cerimônia marcada para as 12h no Palácio do Planalto, em Brasília. A nomeação reforça a estratégia do governo na interlocução com o Congresso Nacional.

José Nobre Guimarães, advogado e político natural de Quixeramobim (CE), é filiado ao PT desde sua fundação e atualmente ocupa a vice-presidência nacional da legenda. Ao longo de sua trajetória, construiu carreira política no Ceará, onde foi deputado estadual, antes de ingressar na Câmara dos Deputados em 2007.

No Legislativo federal, Guimarães acumulou sucessivos mandatos e se consolidou como uma das principais lideranças do PT. Com atuação destacada na articulação política, tornou-se referência na formação de coalizões e na condução de negociações entre o Executivo e o Congresso.

Entre os cargos estratégicos que ocupou, destacam-se as funções de líder da bancada do PT e de líder do governo durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. Em 2023, voltou a exercer papel central como líder do governo na Câmara dos Deputados, já no atual mandato do presidente Lula.

Na função, atuou diretamente como interlocutor entre o Palácio do Planalto e os parlamentares, sendo responsável pela articulação de pautas prioritárias e pela construção de apoio político para projetos do Executivo.

A posse de Guimarães ocorre em um momento considerado estratégico para o governo federal, que busca fortalecer sua base de apoio no Congresso e garantir a aprovação de propostas relevantes para a agenda política e econômica do país em um ano eleitoral.