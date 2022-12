Lula deve anunciar outros nomes que serão ministros no seu governo

Apoie o 247

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar nesta sexta-feira (16) mais alguns ministérios, de acordo com informações divulgadas pela jornalista Tereza Cruvinel durante o programa Boa Noite 247 nesta quinta (15). A expectativa é que o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) seja anunciado para a Secretaria de Relações Institucionais.

Segundo o jornal Valor Econômico, Josué Gomes da Silva deve ser o escolhido para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O empresário também é diretor-presidente da Coteminas, maior grupo têxtil do País. O pai dele, José de Alencar, foi vice de Lula de 2003-2010.

O próximo presidente também deve anunciar Jorge Messias para ficar responsável pela Advocacia-Geral da União. Ele trabalhou nos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Também foi procurador do Banco Central (BC).

Para comandar a Controladoria-Geral da União, a expectativa é que Vinícius Marques de Carvalho seja o escolhido. Ele é ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e trabalhou como secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça no governo Dilma Rousseff (PT).

Fontes disseram ao Brasil 247 que, em breve, Lula também pode anunciar a presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade, para o Ministério da Saúde e o senador eleito Camilo Santana (PT-CE) para a pasta da Educação. O presidente eleito convidou o ex-governador de Ceará, que dará uma resposta nos próximos dias.

Na última sexta-feira (9), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou os nomes que vão ocupar cinco ministérios - Fazenda, Justiça, Defesa, Relações Exteriores e Casa Civil.

A especialista Cida Gonçalves, ex-secretária Nacional da Violência contra a Mulher, cargo que ocupou nos governos de Lula e Dilma Rousseff (PT), é cotada para comandar o Ministério das Mulheres a partir de janeiro de 2023.

