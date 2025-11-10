Lula deve conversar com Pacheco antes de confirmar Messias no STF, diz líder do governo

247 - O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou esperar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficialize nos próximos dias a indicação de Jorge Messias, atual advogado-geral da União, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o UOL, Wagner explicou que Lula ainda pretende conversar com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) antes de confirmar a escolha. Parte dos parlamentares defende o nome de Pacheco para o STF, mas o petista quer convencê-lo a disputar o governo de Minas Gerais em 2026. “É o desejo do presidente. Eu acho que o presidente, voltando da COP, vai chamar o Pacheco para conversar”, afirmou o líder do governo.

A demora no anúncio, de acordo com o parlamentar, se deve à agenda carregada do presidente e a acontecimentos recentes, como a operação policial de 28 de outubro no Rio de Janeiro, considerada a mais letal da história do país.

Conversa com Rodrigo Pacheco é decisiva

Jaques Wagner explicou que Lula ainda pretende conversar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), antes de confirmar a escolha. Parte dos parlamentares defende o nome de Pacheco para o STF, mas o petista quer convencê-lo a disputar o governo de Minas Gerais em 2026. “É o desejo do presidente. Eu acho que o presidente, voltando da COP, vai chamar o Pacheco para conversar”, afirmou o líder do governo.

Para Wagner, a escolha de Jorge Messias está encaminhada e deve ser confirmada assim que Lula retornar a Brasília. “Na minha opinião está [fechado], porque depois de tanta exposição... Na verdade, o presidente ia fazer isso na volta da Malásia. Não dá pra reclamar, porque teve o Rio e ele passou só três dias em Brasília e veio para cá [Belém]. Pelo que sei, ele vai voltar para Brasília e deve chamar Pacheco”, disse o parlamentar, de acordo com a reportagem.

O senador acredita que a conversa entre os dois será reservada e estratégica. Ele defende que uma candidatura de Pacheco ao governo mineiro poderia fortalecer o palanque de Lula em 2026.

Sem barganhas políticas

Wagner, contudo, reconheceu que o presidente precisará convencer Pacheco, que já afirmou não ter interesse em novas disputas eleitorais. No entanto, garantiu que Lula não pretende oferecer recompensas futuras em troca do apoio. “Não acho que vai ser uma coisa de: ‘você faz e eu faço’. Não acho que rola assim”, pontuou.