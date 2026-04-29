Lula recebe líder do governo no Senado após rejeição de Jorge Messias
247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe, na noite desta quarta-feira (29), o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), no Palácio da Alvorada. O encontro ocorre poucas horas após a rejeição da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são da CNN Brasil.
Jaques Wagner chegou ao Palácio da Alvorada cerca de 20 minutos depois da divulgação do resultado no Senado, que rejeitou o nome indicado pelo governo por 42 votos a 34. Antes do encontro com o presidente, ainda no Congresso Nacional, o senador afirmou que o resultado foi inesperado. "Para mim, foi uma surpresa. Estávamos esperando 44 ou 45 votos favoráveis à aprovação da indicação", declarou Wagner.
A rejeição ocorreu em votação secreta no plenário do Senado. Para ser aprovado, o indicado precisava de ao menos 41 votos favoráveis, número que não foi alcançado. Segundo estimativas citadas no contexto da votação, o governo trabalhava com a projeção de cerca de 45 votos, enquanto parlamentares da oposição indicavam a existência de aproximadamente 30 votos contrários.
A análise da indicação ocorreu após sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que durou cerca de oito horas e terminou com 16 votos favoráveis e 11 contrários ao nome de Messias.