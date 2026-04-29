Líder do governo no Senado diz que rejeição de Messias foi "uma surpresa"

247 - O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), classificou como inesperado o resultado da votação que rejeitou a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF). "Para mim, foi uma surpresa. Estávamos esperando 44 ou 45. Cada um vota com a sua consciência", afirmou o parlamentar após o resultado. A declaração foi feita nesta quarta-feira (29), após a deliberação no plenário, informa o Metrópoles.

Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Messias não alcançou os votos necessários e teve seu nome rejeitado por 42 votos contrários e 34 favoráveis. A votação foi acompanhada por Messias ao lado dos ministros José Guimarães e José Mucio.

Ao longo do dia, aliados do indicado avaliavam que havia possibilidade de aprovação. No entanto, senadores indicavam que a posição do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), poderia influenciar o resultado.

Parlamentares relataram que Alcolumbre atuava contra a indicação, defendendo a alternativa de outro nome para a vaga no Supremo, o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG).