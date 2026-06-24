Malafaia reage a Michelle após briga com Flávio Bolsonaro

247 - O pastor Silas Malafaia reagiu à crise pública entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após a divulgação de um vídeo em que a ex-primeira-dama afirmou ter sido humilhada pelo enteado. O religioso decidiu responder ao episódio citando apenas dois trechos bíblicos, em meio à repercussão da troca de acusações que atingiu o PL e expôs uma divergência interna no grupo político bolsonarista.

“Casa dividida contra si mesma não subsistirá” e “Até o tolo, estando calado, é tido por sábio; e o que cerra os seus lábios, por entendido”, disse Silas Malafaia. Os relatos foram divulgados nesta quarta-feira (24) pela coluna de Bela Megale, do jornal O Globo.

A reação do pastor ocorreu depois de Michelle Bolsonaro publicar vídeos nas redes sociais nos quais elevou o tom contra Flávio Bolsonaro. Na gravação, ela afirmou que foi “maltratada”, “desrespeitada” e “humilhada” durante um telefonema com Flávio, após se posicionar contra uma aliança com Ciro Gomes, do PSDB, no Ceará.

O episódio teve forte impacto no PL, ao tornar pública uma disputa que até então estava restrita aos bastidores. A exposição da crise colocou em evidência a tensão entre Michelle e Flávio em torno da estratégia política no Ceará e ampliou o desgaste interno no grupo bolsonarista.

A gravação também atingiu a campanha do presidenciável, que evitou comentar as declarações feitas por Michelle. A reação contida reforçou o esforço para impedir que a crise familiar e política ganhasse novos desdobramentos públicos.

Com a resposta baseada em passagens bíblicas, Malafaia sinalizou preocupação com a divisão interna no campo político ligado à família Bolsonaro. A fala do pastor, porém, manteve o foco na crítica indireta à exposição pública do conflito e na tentativa de resumir o episódio como um alerta sobre os riscos de uma disputa aberta dentro do próprio grupo.