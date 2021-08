Marinha mantém exibição de tanques para intimidar o Congresso

247 - A Marinha do Brasil divulgou nota na noite desta segunda-feira (9) acerca da realização de um desfile de blindados na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, prometido para esta terça-feira (10), dia em que o Congresso Nacional votará a PEC do voto impresso, principal bandeira de Jair Bolsonaro atualmente.

Ao longo do dia o evento teve uma grande repercussão negativa, com diversas avaliações de que esta seria uma tentativa de Bolsonaro de, junto com as Forças Armadas, demonstrar força e intimidar os deputados para que votassem a favor do voto impresso.

Segundo a Marinha, a "tanqueciata" e a votação da PEC não estão relacionadas. O desfile terá como objetivo entregar a Bolsonaro um convite para a "Operação Formosa", um exercício militar. "Essa entrega simbólica foi planejada antes da agenda da votação da PEC no Plenário da Câmara dos Deputados, não possuindo relação com a mesma", alega a instituição.

Participarão do comboio 150 viaturas, das quais 14 viaturas ficarão em exposição em frente ao prédio da Marinha na Esplanada dos Ministérios.

Marinha mantém plano de comboio militar na Esplanada dos Ministérios nesta terça. Diz que "eventos buscam valorizar e apresentar, à sociedade brasileira, o aprestamento dos meios operativos da nossa Marinha" e que foram planejados antes da votação da PEC do voto impresso.

