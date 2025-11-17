Motta pauta votação do PL Antifacção para esta terça

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), confirmou que a votação do Projeto de Lei Antifacção está mantida para esta terça-feira (18), mesmo diante das divergências internas sobre o texto, informa Gustavo Uribe, da CNN Brasil.

A proposta em discussão provoca tensão entre o Palácio do Planalto e a base conservadora. A quarta versão do relatório de Guilherme Derrite (PP-SP), conforme cálculos do governo, retira aproximadamente R$ 27 milhões da Polícia Federal, além de reduzir em R$ 300 milhões os fundos de segurança pública e de combate às drogas. O relator passou o fim de semana revisando o texto e pretende levá-lo aos líderes partidários na própria terça-feira, na tentativa de ampliar o consenso em torno das medidas de enfrentamento ao crime organizado.

Mesmo com os ajustes, parlamentares da direita se preparam para apresentar destaques. Entre eles está a sugestão que acelera o bloqueio de bens de integrantes de facções criminosas, proposta defendida pelo presidente da Frente Parlamentar da Segurança, Alberto Fraga (PL-DF). A articulação envolve ainda o Senado: nos bastidores, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), sinalizou que pretende definir um relator nesta semana para tentar votar o PL ainda neste ano legislativo.