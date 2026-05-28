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      Na Câmara, PL liderou votos contrários ao fim da escala 6x1

      Votaram contra a PEC que dá mais tempo de descanso aos trabalhadores 11 deputados do PL; veja a lista

      Julia Zanatta e Rosângela Moro (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos deputados)
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      247 - A Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos, a PEC que dá mais tempo de descanso aos trabalhadores, reduz a jornada semanal e põe fim à escala 6x1. Entre os parlamentares que votaram contra a proposta, o PL foi o partido com maior presença na lista, com 11 deputados. Também votaram contra deputados do Novo, MDB, União Brasil, PSD, PP e Missão.

      A Proposta de Emenda à Constituição 221/19 estabelece jornada de trabalho de 40 horas semanais, distribuídas em cinco dias, com dois dias de descanso remunerado. Atualmente, a escala 6x1 prevê um dia de folga semanal e jornada de até 44 horas.

      No segundo turno, a PEC foi aprovada por ampla maioria, com 461 votos favoráveis e 19 contrários. No primeiro turno, o placar havia sido de 472 votos a favor e 22 contra. A proposta segue agora para análise do Senado.

      O texto aprovado é um substitutivo do deputado Leo Prates (Republicanos-BA) à PEC apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que previa jornada de 36 horas semanais, e à PEC 8/25, da deputada Érika Hilton (Psol-SP), que defendia jornada de igual duração em quatro dias.

      Redução será sem corte de salários

      De acordo com o texto aprovado, a redução da carga horária semanal ocorrerá sem diminuição de salários. A mudança será implementada de forma gradual, com regras de transição até a jornada de 40 horas semanais.

      Dois meses após a publicação da futura emenda constitucional, os trabalhadores já passarão a ter direito a dois dias de descanso remunerado por semana. Um desses dias deverá ser preferencialmente aos domingos.

      Também a partir desse prazo, trabalhadores registrados pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) passarão a cumprir jornada semanal de 42 horas. Após mais um ano, ou seja, 14 meses depois da promulgação da emenda, a carga horária será reduzida para 40 horas por semana.

      Durante o período de transição, convenções ou acordos coletivos de trabalho poderão permitir a ampliação da jornada diária normal, além das oito horas, para viabilizar a adaptação à carga semanal de 42 horas. O texto mantém, porém, o direito aos dois dias de repouso remunerado.

      Os deputados que votaram contra

      Entre os parlamentares que votaram contra a PEC, o PL teve a maior bancada na lista, com 11 nomes. Em seguida aparecem Novo, MDB, União, PSD, PP e Missão.

      • Kim Kataguiri (Missão-SP)
      • Ricardo Salles (Novo-SP)
      • Julia Zanatta (PL-SC)
      • Rosângela Moro (PL-SP)
      • Adriana Ventura (Novo-SP)
      • Bibo Nunes (PL-RS)
      • Carlos Chiodini (MDB-SC)
      • Caroline De Toni (PL-SC)
      • Daniel Freitas (PL-SC)
      • Daniela Reinehr (PL-SC)
      • Fabio Schiochet (União-SC)
      • Fausto Pinato (União-SP)
      • Gilson Marques (Novo-SC)
      • Lucas Redecker (PSD-RS)
      • Marcel van Hattem (Novo-RS)
      • Maurício Marcon (PL-RS)
      • Nicoletti (PL-RR)
      • Paulo Marinho (PL-MA)
      • Pezenti (MDB-SC)
      • Ricardo Guidi (PL-SC)
      • Sérgio Turra (PP-RS)
      • Zé Trovão (PL-SC)

      Com a aprovação na Câmara, a proposta passa a depender da análise dos senadores para avançar no Congresso.

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