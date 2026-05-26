'Não precisamos de outro Bolsonaro contra o Brasil nos EUA', diz Alckmin sobre viagem de Flávio Bolsonaro

247 - Vice-presidente da República, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, Geraldo Alckmin (PSB), cobrou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) explique sua viagem aos Estados Unidos, após o parlamentar aparecer em fotos na Casa Branca com o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Em relação à visita do pré-candidato [Flávio Bolsonaro] aos Estados Unidos, é assunto que ele deve explicar. Nós já tínhamos um da família trabalhando contra o Brasil, não precisamos ter dois trabalhando contra”, disse Alckmin durante coletiva de imprensa em referência ao ex-deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O ex-parlamentar, que atualmente reside nos EUA, mantém atuação política nos EUA, onde faz articulações com a extrema direita estadunidense para estimular sanções contra o governo brasileiro por causa das condenações determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no inquérito da trama golpista.

O ministro concedeu as declarações em um contexto no qual o ministro do STF Alexandre de Moraes deu um prazo de cinco dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre o pedido de inclusão de Jair Bolsonaro (PL) e Flávio Bolsonaro no inquérito que apura a atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA.

Viagem de Flávio e o escândalo do Master

O senador da extrema direita brasileira Flávio Bolsonaro viajou para os EUA nesta semana, com o objetivo de estreitar as articulações junto ao presidente estadunidense, Donald Trump, para conseguir mais apoio político em ano eleitoral.

Outro motivo para a ida do parlamentar a Washington é discutir estratégias para diminuir o impacto dos escândalos do Banco Master sobre políticos bolsonaristas neste ano.

No último dia 13, o site The Intercept Brasil apontou que Flávio Bolsonaro negociou diretamente com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro um financiamento de R$ 134 milhões para o filme Dark Horse, retrato biográfico de Jair Bolsonaro (PL), atualmente em prisão domiciliar por ter sido condenado pelo STF a 27 anos de cadeia na investigação sobre a trama golpista.