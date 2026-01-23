Nikolas se hospeda em hotel na sua “caminhada pela liberdade” e é detonado nas redes

247 - O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) esteve hospedado no município de Cristalina, em Goiás, durante a participação em um protesto político batizado de “caminhada pela liberdade”. O parlamentar ficou hospedado no Hotel Quartzo, com diárias que variam entre R$ 285 e R$ 332. A cidade goiana iAntegra o percurso da mobilização, que atravessa diferentes municípios até Brasília (DF).

A manifestação reúne apoiadores e aliados do deputado ao longo de um trajeto de aproximadamente 200 quilômetros, que liga Paracatu, em Minas Gerais, à capital federal. A caminhada teve início na segunda-feira (19) e está programada para ser concluída neste fim de semana.

A mobilização tem caráter político e reúne manifestantes que defendem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras pessoas condenadas por participação em ações golpistas. Bolsonaro foi sentenciado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos de prisão no âmbito do inquérito que apurou a chamada trama golpista, recebendo a pena mais elevada entre as 29 condenações resultantes desse processo.

Os atos investigados pelo STF incluem os ataques de 8 de janeiro de 2023, quando sedes dos Três Poderes, em Brasília, foram depredadas. Essas ações integraram uma apuração mais ampla conduzida pela Corte sobre a tentativa de ruptura institucional. No julgamento específico relacionado às manifestações daquele dia, o STF condenou 1.399 pessoas por envolvimento nos atos.

Conforme números divulgados em 8 de janeiro deste ano, 179 pessoas permanecem presas em decorrência dessas condenações. Desse total, 114 cumprem pena em regime fechado, enquanto outras 50 estão em prisão domiciliar. Também existem 15 prisões preventivas em vigor, entre elas a de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro.

A caminhada liderada por Nikolas Ferreira se insere nesse contexto de mobilização política em defesa dos condenados e ocorre enquanto seguem em andamento os desdobramentos judiciais relacionados aos ataques às instituições democráticas brasileiras.

Sou da cidade do hotel, o nikolas chegou a cidade caminhando, na entrada centenas de pessoas da minha cidade foram o encontrar, ele fez alguns discursos lá.

Logo após a família dona do hotel quartzo ofereceu o hotel para ele descansar. O Hotel não é luxuoso é um hotel comum! pic.twitter.com/kKbl0640UA — 🐝 (@thalytabarcelar) January 23, 2026

URGENTE!! Nikolas, Carlos Bolsonaro e outros foram FLAGRADOS NUM HOTEL 5 ESTRELAS, eles chegaram e saíram DE CARRO!



A caminhada é uma MEGA FARSA!!! pic.twitter.com/IEt0OKi8yA — Thiago dos Reis 🇧🇷 (@ThiagoResiste) January 22, 2026