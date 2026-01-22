Nikolas Ferreira rebate acusações de ligação com Vorcaro

247 - O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) respondeu nesta quinta-feira (22) à informação de que seu número de WhatsApp foi encontrado entre os contatos do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

“Encontraram o meu número nos contatos do Daniel Vorcaro. Uau! Agora eu virei um criminoso. Se for assim, eu vou adicionar o número do Lula nos meus contatos. E quer dizer que também eu tenho que ser preso, já que ele foi condenado em três instâncias. E outra, conversar com alguém antes de ter um trânsito julgado, antes da pessoa realmente ter sido condenada como criminosa, isso não me faz criminoso. Como assim? Eu vou ser responsável agora pelo crime de outra pessoa?”, declarou Nikolas à Itatiaia.

Ele também desafiou as autoridades a quebrarem o sigilo de Vorcaro e fez alusões a acusações envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo as alegações, a esposa do magistrado, Viviane Barci de Moraes, teria firmado um contrato multimilionário com o Master:

“Agora, eu lanço um desafio aí, amigo. Quebra aí o sigilo de Daniel Vorcaro, de Banco Master. Se achar uma linha de Nikolas Ferreira ali de contrato, de coisas que nós temos juntos, de coisas empresariais, amigo, aqui, ó, pode me prender. Me bota na cadeia. Mas, pelo amor de Deus, sabe, tentem achar algo mais criativo, entendeu? Já tentaram me prender por post, por meme, tentaram me prender porque eu botei uma peruca, agora querem me colocar no meio do envolvimento”.

Além das fraudes envolvendo o Banco Master, Vorcaro também é investigado por supostamente participar no esquema de descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O Banco Master foi liquidado em novembro de 2025 pelo Banco Central por cometer, de acordo com o BC, graves violações às normas que regem o sistema financeiro e apresentar problemas de liquidez, em decisão concomitante a uma operação policial que investiga fraude de aproximadamente R$ 12 bilhões.

Mais cedo, o site ICL informou que, com base em documentos da CPMI do INSS, o nome do deputado aparece em supostos registros vinculados ao WhatsApp Business de Vorcaro.