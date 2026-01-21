Forças de segurança do DF definem plano para caminhada bolsonarista encabeçada por Nikolas Ferreira

247 - As forças de segurança do Distrito Federal intensificaram o planejamento operacional para o próximo domingo (25), quando o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) deve chegar a Brasília acompanhado de manifestantes que participam da chamada “caminhada da liberdade”, organizada com objetivo de protestar contra as prisões de Jair Bolsonaro (PL) e dos condenados pelos atos golpista do 8 de janeiro de 2023. O ex-mandatário foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tramar golpe de Estado após sua derrota no pleito presidencial de 2022. As informações são do Metrópoles.

A aproximação dos manifestantes motivou a realização de uma reunião nesta quinta-feira (22), na sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), com o objetivo de alinhar estratégias, definir efetivo e ajustar a logística de atuação das forças envolvidas.

Reunião define efetivo e logística da operação

O encontro reuniu representantes da SSP-DF, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), da Polícia Civil (PCDF), do Departamento de Trânsito (Detran-DF) e de outros órgãos que integram o sistema de segurança pública da capital. Um dos principais pontos em discussão é o número de agentes que será empregado ao longo do domingo.

Também será definido o momento exato em que a PMDF assumirá a escolta do grupo liderado por Nikolas Ferreira. Atualmente, o deslocamento dos manifestantes é acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas a expectativa é que a corporação local passe a conduzir o monitoramento quando o grupo estiver próximo ao perímetro urbano de Brasília.

Escolta de manifestantes será assumida pela PMDF

A definição do ponto de transição da escolta é considerada estratégica para garantir a fluidez do trânsito e reduzir riscos de conflitos ou incidentes ao longo do trajeto. Ainda não há confirmação sobre o percurso que será adotado pelos manifestantes dentro do Distrito Federal.

Paralelamente, apoiadores de Bolsonaro organizam caravanas para se juntar à mobilização na chegada à capital. A estratégia predominante entre os participantes é realizar um deslocamento rápido, no formato de “bate e volta”. Parlamentares de diferentes estados também são esperados para acompanhar o ato.

Implosão do Torre Palace pesa no planejamento

Outro fator que pesa no planejamento das forças de segurança é a implosão do edifício Torre Palace Hotel, marcada para as 10h do mesmo domingo, no Setor Hoteleiro Norte (SHN). A operação é tratada como prioridade pelas autoridades e exigirá a interdição de áreas no centro de Brasília.

O raio de isolamento ainda não foi oficialmente definido, mas a interdição pode impactar diretamente o deslocamento dos manifestantes, caso o trajeto passe pela região central da cidade. Dependendo da rota escolhida, políticos e apoiadores pró-Bolsonaro poderão enfrentar dificuldades de acesso.

Órgãos de segurança atuam de forma integrada

No esquema da implosão, a PMDF ficará responsável pela segurança do perímetro e pelo controle de acesso às áreas isoladas. O CBMDF atuará nas operações técnicas e nos alertas preventivos, enquanto o Detran-DF será encarregado do bloqueio de vias e da retirada de veículos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) permanecerá de prontidão para eventuais atendimentos pré-hospitalares.

Também participam da operação a Neoenergia Brasília e a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), responsáveis pelo desligamento preventivo da energia elétrica e do fornecimento de água nas áreas afetadas. Por medida de segurança, os hotéis Brasília Tower Hotel, LET’s Idea Brasília Hotel e Nobile Suites Monumental deverão ser evacuados entre 6h e 8h.

A Secretaria de Segurança Pública do DF e a Defesa Civil orientam a população a evitar deslocamentos para o Setor Hoteleiro Norte e regiões próximas durante o período da implosão, em razão das interdições e do reforço no esquema de segurança previsto para o domingo.