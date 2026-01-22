Lindbergh e Rogério Correia acionam PRF contra "caminhada" bolsonarista de Nikolas Ferreira na BR-040

247 - Os deputados federais Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do partido na Câmara, e Rogério Correia (PT-MG) apresentaram nesta quinta-feira (22) um pedido de providências à Polícia Rodoviária Federal (PRF) contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Eles são contrários à "caminhada" bolsonarista promovida pelo parlamentar, com destino a Brasília.

Os parlamentares do PT destacam os riscos à segurança pública em decorrência do ato de protesto, promovido por Nikolas em uma via pública em pleno funcionamento.

Na petição, eles afirmam ainda que há "registros audiovisuais amplamente divulgados indicando que aeronaves do tipo helicóptero passaram a acompanhar o ato, havendo indícios de pousos realizados nas bordas da rodovia ou em áreas imediatamente adjacentes à pista, em contexto associado à caminhada".

"O quadro fático agravou-se progressivamente ao longo do percurso, pois a caminhada não permaneceu restrita a um grupo inicial, passando a admitir adesão espontânea e sucessiva de populares e parlamentares em diferentes pontos da rodovia, ampliando de forma imprevisível o número de pessoas expostas a risco. Essa dinâmica transformou o ato em evento móvel de massa, sem qualquer controle institucional de crescimento, dispersão ou impacto", destaca o pedido.