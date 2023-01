Ônibus da PF com terroristas bolsonaristas chega à Papuda (vídeo)

Apoie o 247

247 - As últimas 80 pessoas que foram presas por envolvimento nos atos terroristas do último domingo (8) em Brasília (DF) chegaram na tarde desta quarta-feira (11) ao sistema prisional do Distrito Federal. Elas faziam parte das mais de 1.500 pessoas detidas e que estavam na Academia Nacional da Polícia Federal, na capital federal.

Segundo informações publicadas nesta quarta pelo jornal O Globo, dois ônibus penitenciários saíram pela portaria da Polícia Federal (PF) por volta das 15h direto para os presídios da Papuda, no caso dos homens, e da Colmeia, no caso das mulheres. Na mesma entrada, 50 ônibus municipais chegaram com os milhares de presos por volta das 8h30 de segunda-feira.

Os patriotas estão chegando em seu novo acampamento em Brasília: o presídio da Papuda 🇧🇷 pic.twitter.com/VcJ4atoKnP — William De Lucca (@delucca) January 11, 2023

Nesta quarta, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, decidiu que vai manter a Força Nacional de Segurança Pública em Brasília até o dia 19 de janeiro.

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) aprovaram a manutenção de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres e o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

De viagem nos Estados Unidos,Torres afirmou nessa terça-feira (10) que voltará ao Brasil para se apresentar à Justiça.

O ministro Alexandre de Moraes visitou a sede do Supremo nesta quarta para avaliar as consequências dos atos de vandalismo.

