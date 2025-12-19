Operação Overclean investiga fraude em obra que recebeu emendas de Arthur Lira

247 - A Polícia Federal (PF) investiga uma suspeita de fraude em uma obra de R$ 20,4 milhões no sertão de Alagoas que recebeu dinheiro do ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) através do orçamento secreto. A PF iniciou a Operação Overclean, que apura um esquema de desvio e lavagem de dinheiro de emendas do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS).

Foi a primeira vez que o deputado federal apareceu no inquérito. Ele é pré-candidato ao Senado por Alagoas. A citação ao ex-presidente da Câmara na apuração da PF foi antecipada pelo portal R7 e, de acordo com informações publicadas na coluna de Malu Gaspar, as irregularidades encontradas no contrato financiado com verbas de Lira vão desde superfaturamento a uma tentativa de forjar um atraso no andamento da obra para conseguir mais recursos.

A obra do DNOCS investigada pela PF previa a pavimentação de via em Ouro Branco (AL) e a contratação de uma das empresas chaves do esquema da estatal, a Allpha Pavimentações e Serviços de Construção. A cidade é governada pela prefeita Denyse Siqueira (PP), aliada de Arthur Lira.

Outro lado

O ex-presidente da Câmara negou irregularidades. “Não tenho nenhuma relação com essa empresa. Eu enviei a emenda para beneficiar a região. A responsabilidade pela contratos e pela fiscalização é do DNOCS”, disse o ex-presidente da Câmara.

Veja a íntegra da nota:

Quanto à obra de pavimentação de um trecho da AL-130, uma estrada vicinal que liga as cidades de Ouro Branco-AL a Itaiba-PE, unindo os dois estados, esta assessoria esclarece:

A contração dessa obra foi realizada pela Coordenadoria Estadual do DNOCS em Alagoas, por meio de adesão a uma ata devidamente registrada pela Coordenadoria Estadual do DNOCS na Bahia.

Até o momento, foram pagos 65% do custo da obra, sendo que foram executados cerca de 90% das ações previstas nesse empreendimento.

Desconhecemos qualquer suposta previsão de pagamento duplicado referente a essa contratação.

No tocante à destinação de emendas parlamentares, importante destacar que cabe ao parlamentar apenas indicar o município/local a ser beneficiado.

Dessa forma, a fiscalização do andamento e o pagamento à empresa responsável pela execução da obra em Ouro Branco cabe ao DNOCS e não tem ligação alguma com o Dep. Fed. Arthur Lira.

Nesse contexto, enfatizamos que eventuais dúvidas em relação a esse assunto devem ser encaminhadas aos órgãos competentes, lembrando que as emendas parlamentares são instrumentos legítimos de política pública, destinadas a todos os parlamentares da Câmara e do Senado Federal.

Por fim, cabe destacar que a pavimentação dessa via que liga os estados de Alagoas e Pernambuco era um pleito histórico da população local e visa promover o desenvolvimento das comunidades rurais, bem como facilitar o escoamento da produção agrícola, gerando qualidade de vida para todos os alagoanos.